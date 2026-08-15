Un subentro solo graduale per Viery ma l'investimento non è certo da riserva. Serve tempo per la nuova coppia centrale
Tanti si aspettavano già da ieri una difesa tutta nuova, che in realtà nuova lo è stata per tre quarti. Al centro insieme a Dragusin infatti è spuntato ancora una volta Luca Ranieri, ex capitano ma ancora non ex titolare. Nelle idee di Paratici il futuro del centro sinistra si chiamerà Viery, visto anche l'investimento importante fatto per strapparlo al Gremio.
La rivoluzione graduale di Grosso
E di ‘vecchi’ ieri sera ce n'erano ben sette sugli undici scelti da Grosso per la prima ufficiale della stagione. Una cifra destinata a ridursi anche alla luce del mercato che manca ma soprattutto dell'inserimento in pianta stabile di alcuni nuovi. Viery in particolare, ancora in attesa del debutto ma destinato a ritagliarsi uno spazio degno dell'investimento fatto per lui.
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