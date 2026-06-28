Non solo River Plate: spunta la possibilità di un altro possibile ritorno per Beltran

La prossima destinazione dell'attaccante di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran è tutt'altro che decisa. L'entourage del giocatore sta sondando il mercato per trovargli una squadra dove giocare con continuità, sia in Serie A che negli altri campionati europei. Beltran ha infatti bisogno di rilanciarsi e l’obiettivo è trovare un club che gli garantisca minutaggio da titolare.

Ritorno a Valencia?

Nel frattempo, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, torna a farsi concreta la pista Valencia, dove Beltran ha giocato in prestito la scorsa stagione. La dirigenza dei Blanquinegres sarebbe infatti disposta a ricomprarlo a titolo definitivo, sfruttando l'intesa creata negli ultimi mesi.

E il River Plate...

In parallelo restano aperte le porte del River Plate. Il club di Buenos Aires segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Per Beltran sarebbe il ritorno a casa, ma prima la priorità è restare in Europa. La Fiorentina, dal canto suo, valuta tutte le opzioni, ma la palla resta soprattutto nelle mani dei procuratori del giocatore.