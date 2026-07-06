Thorstvedt: "Vincere il Mondiale non è un sogno, ma una possibilità". Il centrocampista prolunga la sua permanenza negli States

La permanenza al Mondiale di Kristian Thorstvedt, obiettivo del centrocampo della Fiorentina, durerà almeno fino all'11 luglio, giorno del quarto di finale che vedrà la sua Norvegia sfidare l'Inghilterra.

Le parole di Thorstvedt

Intanto, dopo la grande vittoria contro il Brasile, è intervenuto così ai microfoni di DAZN: “Certo, è un sogno, ma anche una realtà che possiamo vincere. Ancora è solo una possibilità, ma noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Vogliamo vincere anche la prossima”.

Le date del rientro

Cavalca sulle ali dell'entusiasmo il centrocampista del Sassuolo, che Grosso avrebbe richiesto alla sua corte e che Paratici starebbe lavorando per prendere: per lui, in questo Mondiale, 62 minuti spalmati su due presenze. E anche qualora dovesse arrivare l'affondo della Fiorentina, il suo sarebbe un arrivo in leggero ritardo: ricordiamo infatti che la preparazione inizierà il 10 luglio, e il 12 è previsto l'inizio ufficiale del ritiro.