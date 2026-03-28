Allarme Dodô: il brasiliano si ferma durante un'esercitazione. Stop precauzionale per il brasiliano

Momenti di apprensione al Viola Park dove sta andando in scena l'allenamento a porte aperte e un imprevisto delicato per Dodô. Nel corso di un'esercitazione che prevedeva dei traversoni per l'attacco alla porta, il brasiliano si è fermato per precauzione, a seguito di uno scatto.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, si tratta di un fastidio al flessore della coscia. La speranza naturalmente è che lo stop sia arrivato in tempo. Vedremo nelle prossime ore se la Fiorentina emetterà un report medico.