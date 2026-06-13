C'è traffico a centrocampo: al "vigile urbano" Paratici il compito di districare l'ingorgo

Saranno molti i calciatori della Fiorentina a presentarsi i primi di luglio al Viola Park per l'inizio del ritiro precampionato e della stagione sportiva: tra giocatori della prima squadra, giovani in rampa di lancio e prestiti di ritorno, di cui molti ampiamente fuori dal progetto tecnico, il numero complessivo arriva a superare ampiamente le 40 unità. Il settore più intasato? Il centrocampo, senza dubbio, con la Fiorentina che in questi anni è riuscita nell'impresa di abbinare una grande quantità di giocatori ad una pressoché nulla diversificazione delle qualità degli interpreti.

Un centrocampo di incertezze

Accanto presunti intoccabili Fagioli e Ndour, ci sono Rolando Mandragora, la cui permanenza appare probabile, ed i due acquisti di gennaio, Brescianini e Fabbian, che nei sei mesi fiorentini non hanno certamente incantato: la sensazione, per loro due, è che molto dipenderà dalle offerte e dalle richieste che giungeranno sul tavolo e dalle considerazioni di Fabio Grosso. Giova infatti ricordare che il prossimo anno la Fiorentina non sarà impegnata in nessuna competizione europea, non necessitando quindi di una panchina “ricca” (di elementi eh, per la qualità ripassare…) come in questi anni. Da sciogliere poi sarà anche il nodo Fazzini: tenerlo, cederlo in prestito o salutarlo a titolo definitivo?

I cavalli di Ritorno

Andranno poi valutati molti giocatori di ritorno dai rispettivi prestiti: se per Barak e Richardson la sensazione è che non rientrino nelle considerazioni tecniche, Amatucci, Bianco e Sohm, pagato 15 milioni appena un anno fa, saranno valutati da Grosso in prima persona. Per altri giovani viola invece, come Harder, è probabile un nuovo prestito per continuare la propria crescita

La necessità di alzare la qualità

L'obiettivo di Paratici sarà quindi quello di sfoltire il centrocampo, cercando il più possibile di “alleggerirsi” da ingaggi pesanti, mai compensati dalle prestazioni in campo, e di andare a caccia di quelle caratteristiche che mancano ai centrocampisti viola, come la fisicità o la capacità di alzare il ritmo del gioco durante la partita.