Corriere Fiorentino: Una nuova difesa e la Fiorentina tenta un altro colpo

Un articolo sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.

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Il titolone è: “Una nuova difesa”. Occhiello: “Dopo Viery e Dragusin la Fiorentina tenta un altro colpo per la retroguardia: piace Valdepenas del Real, abile da terzino. Grosso infatti cerca versatilità”.

Paratici ha giocato d'anticipo

Articolo che inizia così: “Settanta gol subiti in stagione, di cui cinquanta in campionato, e un laconico -9 di differenza reti in serie A. Numeri impietosi, da lasciarsi alle spalle. E così la Fiorentina e il suo d.s. Fabio Paratici hanno provato a cambiare registro. Giocando d’anticipo, proprio come un bravo difensore, con gli arrivi di Viery e Dragusin, ma non solo”.