E in società pensano che "perdere contro Como e Inter ci può anche stare". Ma la strada rischia di diventare ripidissima

La classifica comincia a pesare e la strada della Fiorentina rischia di diventare sempre più ripida. Se i viola non riusciranno a invertire rapidamente la rotta, la salita potrebbe trasformarsi in una montagna difficile da scalare.

Sconfitte che ci potevano stare

Perdere contro Como e Inter, è quanto pensano in società, ci poteva anche stare, ma adesso è arrivato il momento di raccogliere punti. E' quello che riporta stamani La Gazzetta dello Sport. Il calendario mette davanti alla squadra di Paolo Vanoli tre appuntamenti impegnativi: l’Atalanta giovedì, il Sassuolo lunedì e la Juventus al Franchi domenica 8 novembre.

Compito tutt'altro che semplice

L’obiettivo è migliorare un bottino fin qui fermo a quattro punti. Un compito tutt’altro che semplice, anche perché alla crisi di risultati si aggiunge l’emergenza infortuni. Per il prossimo impegno, Vanoli dovrà con ogni probabilità rinunciare ai due difensori centrali Marin Pongracic e Luca Ranieri, oltre ad Arthur Atta, ancora alle prese con il suo percorso di recupero.