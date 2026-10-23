Chiarugi: "In casa Inter ci sono malumori, la Fiorentina deve sfruttare il loro nervosismo e non avere paura"

L'ex calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi è stato intervistato da Radio Bruno a margine dell'evento di presentazione del libro "100 anni d'amore". Queste le sue parole sull'imminente partita dei viola contro l'Inter:

Match di San Siro

“Contro l'Inter è una partita molto delicata - ha detto Chiarugi - ma la Fiorentina può competere contro queste grandi squadre, anche se al momento la classifica non ci fa stare tranquilli. La cosa importante è cercare il risultato, non avere la paura di subire gol. In casa Inter, nonostante siano i più forti, mi sembra ci siano dei malumori: dobbiamo sfruttare questo nervosismo andando a Milano coesi per uscire da questa situazione imbarazzante”.

Le punte della Fiorentina

Sul dualismo in attacco: “Pellegrino deve ancora trovare la condizione migliore, ma sta mettendo tutto, aiutando la squadra. Per me è un giocatore interessante, e sta dando moltissimo. Beto è uno da area di rigore, ed ogni tanto potrebbe subentrare. La squadra deve mettersi in mente di giocare per quei due o tre giocatori di tecnica superiore che abbiamo.”.