Amoruso: "Voglio vedere l'orgoglio contro l'Inter, alla Fiorentina manca cattiveria. Serve solidità, non colpi di tacco"

Lorenzo Amoruso, in studio durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della prossima sfida della Fiorentina, impegnata a San Siro con l'Inter, evidenziando cosa manca alla rosa di Vanoli.

Sulla partita contro l'Inter

“L'Inter ha la qualità, la mentalità, c'è qualche assenza ma noi calcisticamente parlando siamo poco incisivi, ci manca quella sana cattiveria, ci facciamo ammonire per stupidaggini: siamo giovani ma abbiamo preso solo il peggio della gioventù. Mi affido un po' alla Dea bendata per pensare che la squadra possa tirar fuori un briciolo di orgoglio contro i campioni in carica: mi auguro ci sia la giusta capacità mentale per affrontare una squadra, sulla carta, più forte. Se messa in grado di giocare a calcio, questa squadra ha sicuramente qualità, ma manca la gestione delle forze, della partita, la lucidità nelle decisioni”.

Sulla squadra

“Ora devi andare sul concreto, hai dato possibilità a tutti, adesso devi andare su una squadra solida, anche a discapito della qualità. Non mi aspetto tantissimi cambi, ma qualcosa a centrocampo dovrà cambiare, è lì che serve chi va a sporcarsi la maglia e lasciar perdere i colpi di tacco. La Fiorentina ha bisogno di calarsi nel momento, deve imparare a prendere i colpi come i pugili perché appena ti abbassi un attimo in difesa, subisci sistematicamente”.