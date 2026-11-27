Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, ai microfoni di Radio Bruno ha parlato del difficile momento che sta passando la Fiorentina. Dichiarazioni come al solito senza peli sulla lingua, soprattutto indirizzate all'operato della società.

La società dovrebbe parlare

"Io penso che Paratici si sia già accorto in che situazione si sia infilato. La voce della società oggi sarebbe fondamentale. Il ritiro è stato un messaggio silenzioso per far capire alla gente che la società è sul pezzo e pronta ad intervenire. Perché oggi di fronte alla stampa sarebbe difficile parlare, perché la campagna acquisti fin qui è deficitaria".

Questione panchina: richiamo al passato

"Con gli allenatori è stato sbagliato tutto, così come nel richiamare Vanoli. Serve tornare ad avere un allenatore di enorme spessore in panchina, ma vi ricordate quando c'era Eriksson, per dirne uno?".