Fagioli unico con il cartellino 'Incedibile' attaccato: i sacrificati saranno gli altri. E il Tottenham si è defilato

Tra i mille dubbi che inevitabilmente accerchiano la Fiorentina, c'è una figura sulla quale di perplessità ce ne sono ben poche ed è Nicolò Fagioli. Secondo il Corriere dello Sport, è l'unico calciatore attualmente in rosa su cui Paratici ha attaccato una sorta di metaforico cartellino con su scritto ‘Incedibile’. Ben consapevole che ad oggi, di incedibili non ne esistono.

L'intenzione però sarebbe proprio quella di costruire la Fiorentina di Grosso intorno a Fagioli, play ideale per il 4-3-3 del tecnico, romano di nascita ma abruzzese di crescita. Il Tottenham al momento è defilato, anche se le offerte plurimilionarie dalla Premier potrebbero essere comunque dietro l'angolo: ad oggi, 6 giugno, la Fiorentina è pensata con Fagioli totalmente al centro del progetto. Ad esser sacrificato può essere chiunque altro, senza eccezioni.