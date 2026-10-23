Un Nano ruba lo scettro al gigante ex viola Džeko: il calcio non guarda l'altezza, record a 41 anni in Conference

La Conference League ha un nuovo primatista: è Nano, attaccante spagnolo del Lincoln Red Imps, squadra di Gibilterra. Con una rete realizzata all’età di 41 anni e 360 giorni, il centravanti è diventato il marcatore più anziano nella storia della competizione, superando un record che apparteneva a Edin Džeko.

Nano nella storia della Conference League

Un traguardo straordinario per l’attaccante del Lincoln, capace di andare a segno a un’età in cui pochi calciatori sono ancora in attività. A 41 anni e 360 giorni, Nano ha scritto una pagina di storia della Conference League, conquistando un primato destinato a farsi notare. Il precedente record apparteneva a Edin Džeko, che aveva trovato la rete a 39 anni e 220 giorni. Il bosniaco aveva stabilito il primato durante Rapid Vienna-Fiorentina, superato adesso dall’attaccante spagnolo.