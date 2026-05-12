Corriere Fiorentino: E il mercato della Fiorentina parte già in salita
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.
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Il quale stamani apre con: “Pressing su Paratici”. Sottotitolo: “Valzer dei ds in serie A: anche Milan e Napoli sul viola Lui ha intenzione di restare ma chiede carta bianca”.
Mercato
In taglio basso invece c'è: “Fabbian-Brescianini, riscatti da 27 milioni Il mercato della Fiorentina parte in salita”. Sottotitolo: “Acquisti obbligati dopo la salvezza, risolto il contratto con il ghanese Lamptey”.
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