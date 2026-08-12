Un profilo internazionale e un affare mai tramontato: gli ultimi due colpi per completare la squadra

Contando anche Pellegrino, affare avviato verso la sua naturale conclusione, sono dunque nove i volti nuovi per la Fiorentina.

Il prossimo affare

Ma il mercato in entrata non può dirsi di certo chiiuso. E a tal proposito, La Nazione scrive che la priorità resta quella di sistemare l'affare Thorstvedt, mai tramontato e sempre in piedi con il Sassuolo.

Profilo internazionale

Poi ci sarà anche da capire chi sarà l'esterno sinistro che i dirigenti viola, Paratici e Goretti, metteranno a disposizione del tecnico Grosso. Per il quotidiano fiorentino si continua a parlare di un profilo di livello internazionale.