Solomon e la sua disponibilità data alla Fiorentina. Lo sguardo rivolso verso Londra per le novità

Avere dei buoni esterni offensivi a disposizione è una delle priorità di mercato per la Fiorentina. E in questo senso Manor Solomon potrebbe ancora fare al caso dei viola.

Disponibilità a rimanere

Il giocatore ha dato la sua disponibilità a rimanere ancora in maglia gigliata e negli scorsi giorni ha anche confermato pubblicamente che la sua avventura a Firenze potrebbe non essere finita, anzi.

Lo sguardo verso Londra

Per capire quello che accadrà è necessario volgere lo sguardo verso Londra, sponda Tottenham, ovvero il club che detiene la proprietà del cartellino dell'israeliano. Se la vecchia società di Fabio Paratici accetterà di diminuire il costo dello stesso cartellino, rispetto ai dieci milioni di euro indicati come riscatto per il suo prestito, l'affare si farà, altrimenti ci saranno da trovare delle alternative.