Dieci scudettati con la valigia in mano. Ma due di questi possono cambiare il loro destino...

Dieci giocatori con la valigia in mano e un futuro da scrivere. Dopo aver trascinato la Primavera della Fiorentina alla conquista dello scudetto, i classe 2006 viola si preparano a fare il grande salto tra i pro. Ne parla di questo argomento stamani La Nazione.

Passo decisivo

Per alcuni un assaggio dei grandi è già arrivato. Braschi, Kouadio, Balbo e Puzzoli hanno già fatto il loro esordio in prima squadra. Leonardelli, Sadotti, Trapani, Deli, Conti e Bertolini devono fare ancora il passo decisivo verso il calcio che conta.

Eccezioni

Molti di questi potrebbero iniziare la preparazione estiva sotto gli occhi di Grosso, ma salvo sorprese, il destino della maggior parte di loro sembra essere lontano da Firenze. Fanno eccezione Balbo e Kouadio che potrebbe ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie viola