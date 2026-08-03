Corriere dello Sport-Stadio: L'ultima parola a Mastantuono!

Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.

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L'apertura è per: “Mastantuono ultima parola”. Sottotitolo. “La Viola gli garantisce un posto da titolare i rossoneri no”. In taglio basso ancora mercato: “Joao Mario ok: oggi le visite a Firenze”. Sulla squadra: “Giovedì l’ultimo test il 14 la Coppa Italia”.

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Qui leggiamo: “Kean al bivio e 75 milioni per il mercato”. Sottotitolo: “La trattativa con il Como è in stand-by Servono 40 milioni da reinvestire poi nell’extra budget: Pellegrino e non solo”.