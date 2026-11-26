Vera e propria bandiera dell'Udinese, Valerio Bertotto, è stato capitano dei friulani per tanto tempo ed ha militato nel club bianconero dal 1993 al 2006. Oggi è allenatore, e a Radio Bruno ha analizzato la situazione della Fiorentina, da oggi in ritiro, ma non solo.

‘Il ritiro? Sono contrario perché…"

"Ne ho fatti tanti di ritiri quando le cose non andavano bene, per isolarsi dal mondo esterno e per trovare il modo di parlare. A patto però che le cose vengano fuori. Le problematiche vanno affrontate con serietà, da uomini. Questo tipo di approccio può essere utile, ma da allenatore dico che sono profondamente contrario. Anche per quelli nel pre partita. Diciamo che in alcuni momenti possono essere utili per guardarsi negli occhi”.

‘Vanoli vive di calcio, spero che…’

“Sono due squadre che stanno vivendo momenti difficili. L'Udinese ha cambiato allenatore da poco, la Fiorentina ha un tecnico che conosco e stimo moltissimo. Paolo vive di calcio, gli voglio bene e spero che trovi il modo di dare gioia ai suoi tifosi. È una partita tosta, è uno scontro salvezza. Chi avrà più lucidità può avere la meglio”.