A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, commentando la vittoria viola a Verona e parlando anche di Pietro Comuzzo.

‘Salvezza? Ancora non sono tranquillo’

“Il risultato è arrivato, era la cosa più importante per la Fiorentina. Abbiamo ritrovato De Gea che non stava facendo bene e ci ha salvato da una sconfitta con le sue parate strepitose. Poi Fagioli, su tutti. Di buono non c’è stato altro, sono state evidenziate tante lacune. A Verona bisogna fare la partita, invece si è subita una squadra che non meritava la sconfitta. Non si può subire così contro l’ultima in classifica, si è concesso troppo. Salvezza? Non mi sento tranquillo, ancora mancano tante partite, sebbene certamente vi siano squadre in netta difficoltà”.

‘Comuzzo è giovane, ma deve crescere tecnicamente'

“Ora bisogna buttarsi dentro la Conference League, non sarà facile. Mi preoccupa l’intensità del calcio inglese, e se andiamo al ritmo messo sabato, il Palace ci metterà in difficoltà. Comuzzo? È giovane e penso sia stato un po’ penalizzato dall’annata della Fiorentina, ha subito la situazione e alla squadra serviva carattere e altri tipi di prestazione. Deve crescere sotto l’aspetto tecnico, ma non si può pretendere che possa lavorare a certi difetti in una fase così complessa della Fiorentina”.