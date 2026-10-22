Vannucci: "Firenze merita uno stadio all’altezza della sua storia. Un patrimonio da consegnare alle generazioni future"

“Firenze merita uno stadio all’altezza della sua storia”. Il consigliere regionale del PD e presidente della commissione Sanità, Welfare, Casa e Sport, Andrea Vannucci, interviene sul futuro dell’Artemio Franchi, commentando positivamente la dichiarazione di pubblico interesse del Comune sulla proposta della Fiorentina.

“Un passaggio verso la direzione giusta”

Il club viola è adesso al lavoro per adeguare il project financing alle prescrizioni e ottenere il via libera definitivo. Per Vannucci si tratta di “un passaggio che va nella direzione giusta: completare lo stadio, valorizzare un’opera simbolo della città e garantirne la conservazione nel tempo”.

Il consigliere ricorda i numeri della proposta: 101 milioni di euro di investimento, a fronte di una concessione gratuita per sessant’anni. A questi si aggiungono, secondo quanto illustrato da Vannucci, altri 200 milioni di costi stimati per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno a carico della Fiorentina durante la concessione.

“La vera sfida”

“La vera sfida non è soltanto finire i lavori: è assicurare che il Franchi venga mantenuto, tutelato e gestito con responsabilità per i prossimi decenni”, sottolinea l’esponente dem. “Investimenti, tutela e garanzie devono camminare insieme”.

“Un patrimonio di tutta la città”

Un percorso che riguarda anche il valore collettivo dell’impianto di Nervi: “È la casa della Fiorentina e dei suoi tifosi, ma è anche un patrimonio di tutta la città, da consegnare alle generazioni future”.