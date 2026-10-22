Vannucci: "Firenze merita uno stadio all’altezza della sua storia. Un patrimonio da consegnare alle generazioni future"
"Accordo con la Fiorentina, un passaggio che va nella direzione giusta"
“Firenze merita uno stadio all’altezza della sua storia”. Il consigliere regionale del PD e presidente della commissione Sanità, Welfare, Casa e Sport, Andrea Vannucci, interviene sul futuro dell’Artemio Franchi, commentando positivamente la dichiarazione di pubblico interesse del Comune sulla proposta della Fiorentina.
“Un passaggio verso la direzione giusta”
Il club viola è adesso al lavoro per adeguare il project financing alle prescrizioni e ottenere il via libera definitivo. Per Vannucci si tratta di “un passaggio che va nella direzione giusta: completare lo stadio, valorizzare un’opera simbolo della città e garantirne la conservazione nel tempo”.
Il consigliere ricorda i numeri della proposta: 101 milioni di euro di investimento, a fronte di una concessione gratuita per sessant’anni. A questi si aggiungono, secondo quanto illustrato da Vannucci, altri 200 milioni di costi stimati per la manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno a carico della Fiorentina durante la concessione.
“La vera sfida”
“La vera sfida non è soltanto finire i lavori: è assicurare che il Franchi venga mantenuto, tutelato e gestito con responsabilità per i prossimi decenni”, sottolinea l’esponente dem. “Investimenti, tutela e garanzie devono camminare insieme”.
“Un patrimonio di tutta la città”
Un percorso che riguarda anche il valore collettivo dell’impianto di Nervi: “È la casa della Fiorentina e dei suoi tifosi, ma è anche un patrimonio di tutta la città, da consegnare alle generazioni future”.