Oltre all'unico dubbio, Spalletti ha le idee chiarissime per sfidare la Fiorentina

Verso Juventus-Fiorentina, i bianconeri si preparano a una sfida delicatissima. Se la squadra viola non ha più niente da chiedere al campionato, allo Stadium va in scena una gara pesantissima per i punti in zona Champions League.

L'unico dubbio di Spalletti

Luciano Spalletti ha un unico dubbio prima di sfidare i viola, riguardante il centrocampo. Khephren Thuram è recuperato e sarà convocato, ma continua ad allenarsi a parte: la titolarità è a rischio, favorito Koopmeiners dall'inizio. Per il resto, invece, le idee della Juve sono chiarissime.

Per il resto, la Juve ha le idee chiare

La linea difensiva è al completo, con Bremer e Kelly al centro e Kalulu e Cambiaso sulle fasce. Il trio Conceicao-McKennie-Yildiz è confermato alle spalle dell'unica punta, l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.