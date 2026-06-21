Ma quindi proprio nessuno è incedibile? La Fiorentina fissa il prezzo (altissimo) anche per Fagioli
La Fiorentina si appresta a vivere un'estate piena di colpi di mercato, sia in entrata che in uscita. Anche i giocatori che fino a poche settimane fa sembravano certi della conferma potrebbero finire sul mercato.
La cifra che farebbe cedere i viola
Anche il mediano Nicolò Fagioli, uno dei pochi positivi nell'ultima stagione viola, potrebbe essere ceduto di fronte ad un'offerta congrua. Paratici valuta l'ex Juventus circa 40 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto sborsò la Fiorentina nel gennaio del 2025.
Possibili acquirenti
Un prezzo molto elevato che spaventa le possibili acquirenti, ma che non esclude del tutto la possibilità di cessione del centrocampista classe 2001. D'altronde la realtà viola la conosciamo bene; di fronte a cifre da strabuzzarsi gli occhi diventa difficile fare resistenza. Lo scrive La Repubblica.