Aldo Firicano, ex giocatore della Fiorentina e oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio affrontando vari temi, tra cui anche quello della salvezza dei viola.

Sulla situazione in casa viola

“La Fiorentina si salverà, assolutamente. Dobbiamo ricordare che a Natale la squadra era ultima e i segnali erano pessimi: invece, pur tra alti e bassi, hanno recuperato ora e sono fuori dagli ultimi tre posti. Hanno guadagnato un pizzico di tranquillità e hanno chance notevoli perché, a differenza di altre che sono in calo come Cagliari o Parma, la Fiorentina ha fatto punti. Per valore della rosa, credo che alla fine arriverà una salvezza, per quanto risicata e tribolata. Non era il programma iniziale della stagione, ma bisogna prendere atto della realtà con ottimismo, sapendo che la corsa è ancora lunga”.