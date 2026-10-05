Genoa, chi recupera e chi no: c'è il pupillo di De Rossi, ecco quando rientrano gli ultimi dalle Nazionali

Il Genoa, con una nota ufficiale caricata sui propri canali social, ha fatto il punto della situazione sui rientranti dalle rispettive Nazionali in vista della sfida alla Fiorentina.

Chi c'è e chi no

Di ritorno dalla trasferta in Romania, dove De Rossi ha perso Colombo per infortunio, il Genoa fa la conta dei rientranti e dei giocatori recuperati. Tra le buone notizie si parla del recupero di Baldanzi, tenuto a riposo nell'ultima amichevole, e di Amorim e Messias che non hanno proprio preso parte all'uscita.

Gli ultimi recuperi