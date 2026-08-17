Bucchioni: "Kean resta un punto fermo e 40 milioni sono pochi per la Fiorentina. Occhio a Soulè..."

Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni torna sul tema Kean ma anche sull'esterno che ancora manca alla Fiorentina:

“Un centravanti lo vuole anche Fabregas, ha bisogno di un vero uomo-gol con tutto il lavoro che fa la squadra, e da tempo ha nel mirino Kean. Per la Fiorentina è un punto fermo della ricostruzione, ha un contratto lungo, la società viola ha fatto informalmente sapere che se il giocatore vuole davvero andar via, quaranta milioni potrebbero essere pochi. Per ora si sono parlati solo gli intermediari, già oggi forse dovrebbe arrivare la prima proposta del Como per capire se ci sono margini per trattare”.

Capitolo esterno

"Gasperini vuole a tutti i costi il talento del Porto Rodrigo Mora, 19 anni, per il quale i portoghesi hanno detto no a un prestito da otto milioni più riscatto a 42 milioni a determinate condizioni. Jorge Mendes vuole chiudere, sta ora lavorando su 25 milioni subito più il 50 per cento della futura rivendita. Se arriva Mora parte Soulé e alla finestra potrebbe esserci la Fiorentina che cerca un esterno bravo nel saltare l’uomo”.