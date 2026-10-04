Scendono gli ingaggi, sale il valore: il grande lavoro di Paratici sul piano economico

Riflessione sugli stipendi dei giocatori della Fiorentina sulle pagine de La Nazione: nonostante un monte ingaggi ridotto, è aumentato il valore della squadra, che adesso è anche più giovane come età media. Pazienza, quindi, verso il futuro potenziale dei giovani, ma anche necessità di risposte sul campo immediate.

Lavoro di fino

Dagli 81.5mln lordi di un anno fa, adesso la Viola ne spende ‘solo’ 61.1mln, a fronte di un valore che è passato dai 322mln dell'anno scorso ai 354 della stagione in corso; l'età media, inoltre, è passata da 26.2 a 24.4 anni. A livello di stipendi, la Fiorentina è la nona forza in Italia: una gerarchia economica chiara e otto avversarie più attrezzate da scavalcare.

Quanto guadagnano i viola

Smaltiti ingaggi più pesanti, adesso lo stipendio maggiore è quello che spetta a De Gea, che guadagna 3mln netti a stagione; seguono sul podio Dragusin (2.8mln) e Beto (2mln), poi Joao Mario (1.9mln), Fagioli (1.8mln) e Mastantuono (1.75mln). Il ‘segreto’ però sta in alcune chicche, come quella relativa allo stipendio di Valdepenas: arrivato dal Real Madrid e considerato un giocatore da ‘Fiorentina del futuro’, lo spagnolo percepisce 400mila euro annui, cinque volte meno di Joao Mario!