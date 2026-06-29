Il Como intanto piazza il colpo dell'estate per la Serie A: ufficiale la permanenza di un top player dal Real

A poche ore dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, con la Fiorentina che ha già piazzato il colpo Viery e con Fabio Paratici al lavoro per consegnare altri rinforzi a mister Grosso prima dell'inizio del ritiro del ritiro, il Como piazza uno dei colpi (se non il colpo!) dell'estate, acquistando dal Real Madrid, e di fatto confermandone la permanenza ,di Nico Paz per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Il Real manterrà comunque un diritto di recompra pari ad 80 milioni.

Il comunicato del Club

Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027.

Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028.

Una conferma clamorosa

Quella di Nico Paz è una conferma che dice tanto del progetto Como, intenzionato a stabilizzarsi definitivamente nei piani alti del calcio italiano, dopo l'accesso alla Champions League ottenuto quest'anno. Di certo, non sarà facile per la Fiorentina mettersi dietro i comaschi…