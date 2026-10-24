La Gazzetta dello Sport: Siamo stati costruiti con un DNA offensivo

Riguardo alla Fiorentina, sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina si legge un approfondimento sulla sfida contro l'Inter in programma domani, oltre ad una analisi della partita col Como
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A pagina 29 si legge: “Fiorentina d'attacco. Vanoli non teme l'Inter: se saremo perfetti…"
Sotto, sulla partita col Como
Nel taglio centrale: “Il tecnico riparte dalle occasioni create col Como: Siamo stati costruiti con un DNA offensivo”. E sotto: “Le ultimissime: Pellegrino dal 1'. Niente San Siro per Atta e Ranieri”
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