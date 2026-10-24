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La Gazzetta dello Sport: Siamo stati costruiti con un DNA offensivo

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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Riguardo alla Fiorentina, sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina si legge un approfondimento sulla sfida contro l'Inter in programma domani, oltre ad una analisi della partita col Como

Pagina 29

A pagina 29 si legge: “Fiorentina d'attacco. Vanoli non teme l'Inter: se saremo perfetti…"

Sotto, sulla partita col Como

Nel taglio centrale: “Il tecnico riparte dalle occasioni create col Como: Siamo stati costruiti con un DNA offensivo”. E sotto: “Le ultimissime: Pellegrino dal 1'. Niente San Siro per Atta e Ranieri

 

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