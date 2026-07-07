"Batistuta e Haaland molto diversi: Bati giocava anche fuori dall'area di rigore, il norvegese combatte contro tutti"

L'ex attaccante belga della Fiorentina, Lulù Oliveira, a Radio Sportiva ha risposto a una domanda sul confronto tra lo storico bomber viola Gabriel Omar Batistuta e Erling Haaland, stella del Manchester City e della Norvegia, che sta incantando anche al Mondiale.

‘Batistuta e Haaland? Tanta differenza’

“C'è tanta differenza tra i due. Batistuta non era solo un attaccante d'area di rigore, ma sapeva anche giocare fuori: veniva a prendere la palla e se aveva spazio tirava anche da lontano. Haaland è un giocatore d'area che combatte da solo come è capitato col Brasile".

‘Mi chiedo perché i difensori…’

"Faccio un esempio: il Brasile ha visto come gioca la Norvegia sicuramente, mi chiedo allora perché i difensori non hanno fatto il movimento per andare incontro all'attaccante nell'uno contro uno, manca cattiveria e intelligenza”.