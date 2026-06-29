Oscar Damiani: "Koleosho è un colpo in prospettiva, la Fiorentina fa al caso suo. Un prezzo per lui? Vi spiego"

Il procuratore che lavora nel calcio francese Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno anche dell'interesse della Fiorentina per Luca Koleosho, attaccante del Burnley l'ultima stagione in prestito al Paris FC.

Su Koleosho

“Koleosho è un buon prospetto, sta migliorando sempre di più e credo che continuerà a farlo. Credo che la Fiorentina faccia al caso suo. È un giocatore che salta l'uomo, anche se può darsi non faccia subito la differenza”.

Su Paratici e non solo

“Definire una cifra per lui non è facile ad oggi. La Fiorentina lo deve vedere come un colpo in prospettiva. Lo vedrei bene in Serie A insieme a Grosso. Paratici? Potrebbe essere la persona giusta per il rilancio della Fiorentina”.