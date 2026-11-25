Ho fatto un sogno. Tifosi con le bandiere al vento che sciamano per le vie di Firenze. L'inno cantato da Narciso Parigi che risuona di piazza in piazza. Tanti bambini con le maglie viola ad animare festosi girotondi. Poi mi sono apparsi i titoli dei giornali: “Anche questo campionato la Fiorentina è salva”. Mi sogno svegliato di soprassalto. Altro che sogno! Ho avuto un incubo o una premonizione?

È evidente che alla Fiorentina la famosa asticella viene ormai progressivamente posta verso il basso.

Si è passati dalle dichiarazioni “voglio vincere qualcosa presto perché ho una certa età” (Rocco Commisso alla prima conferenza stampa nel 2019), a celebrare finali e semifinali - perse - di Conference League.

Poi siamo arrivati a congratularsi per il raggiungimento della salvezza con buon anticipo e ora siamo arrivati all'ammissione: “facciamo alla svelta 40 punti per salvarsi”.

Ogni anno la famosa asticella sale nei propositi di inizio stagione e scende progressivamente di campionato in campionato. Il problema è che buona parte della tifoseria, mi pare si stia assuefacendo a questa mediocrità mimetizzata da ambizione, che sta scivolando verso l'indecenza.

Ormai ci sono generazioni di giovani tifosi che non hanno mai visto la Fiorentina giocare con squadre vere, come Manchester United, Barcellona, Bayern Monaco. Pensano che l'Europa sia fatta da compagini che quando vengono sorteggiate devi andare a vedere su Wikipedia se esistono davvero.

Nell'era della famiglia Commisso il menù ha offerto ai tifosi l'opportunità di gustare al massimo una braciolina. Così alcuni non l'hanno mai assaggiata e altri si stanno dimenticando quale sia il sapore della bistecca.