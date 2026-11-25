L'ex presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avrebbe compiuto quest'oggi 77 anni. L'attuale presidente viola, Giuseppe, ha deciso di dedicargli un post che è stato pubblicato sui social.

“Il primo compleanno senza di te”

"È la prima volta che festeggiamo il tuo compleanno senza di te qui con noi. Darei qualsiasi cosa per poterti abbracciare e dirti: "Buon compleanno, papà. Ti voglio bene".

“Celebro l'uomo che…”

"Oggi celebro l'uomo capace di prendere in mano una fisarmonica e riempire una stanza di musica, l'uomo che amava profondamente la sua famiglia e che ha fatto sentire tante persone parte di essa. Di tutto ciò che mi hai donato, papà, la cosa per cui ti sono più grato è il fatto di essere stato tuo figlio.

Buon compleanno, papà. Ti voglio bene".