La Fiorentina ha bisogno di una proprietà più presente e di un centrocampista che faccia da schermo davanti alla difesa. Sono i due punti su cui insiste il Corriere dello Sport-Stadio nella sua analisi della crisi viola, tra le responsabilità della dirigenza e le lacune della rosa.

La presenza di Joseph Commisso a Firenze

Il giornale torna a un anno fa, quando l’assenza inevitabile di Rocco Commisso lasciò, secondo la ricostruzione del quotidiano, un vuoto di potere al Viola Park. La perdita di orientamento del club accompagnò il crollo della squadra, le dimissioni di Daniele Pradè e l’esonero di Stefano Pioli, fino al rischio retrocessione.

Oggi la richiesta è rivolta a Joseph Commisso, a cui Rocco ha lasciato anche la Fiorentina. In una fase così delicata, sostiene il quotidiano, la sua presenza a Firenze darebbe alla società un riferimento diretto. La delega può funzionare nella gestione ordinaria, mentre la crisi attuale richiede che la proprietà segua da vicino le decisioni del club.

Il vuoto davanti alla difesa e il precedente Mandragora

Sul campo, il problema individuato dal quotidiano sportivo riguarda un ruolo rimasto scoperto già dalla scorsa stagione. Alla Fiorentina manca un mediano capace di chiudere le linee di passaggio centrali, limitare le imbucate degli avversari e proteggere la difesa. Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai hanno caratteristiche diverse da quelle richieste per quel compito.

Il nome richiamato è quello di Rolando Mandragora, ceduto al Torino. Il giornale lo indica come il giocatore che, tra quelli passati di recente dal Viola Park, più si avvicinava a quel profilo. E ricorda anche i 17 gol segnati in due stagioni, un contributo che a Firenze, secondo il quotidiano, è stato sottovalutato. Con gennaio alle porte, l’indicazione è di cercare un centrocampista con quelle caratteristiche per dare più solidità alla squadra di Vanoli.