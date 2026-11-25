Corriere dello Sport-Stadio: Dall’assenza di Commisso ai problemi tecnici, ecco tutto quello che non va
Due pagine dedicate interamente alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
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Si apre con: “La Viola è da rifare”. Sottotitolo: “Una folla di attaccanti e nessun equilibrio: tocca al club e a Vanoli”. Occhiello: “Dall’assenza di Commisso ai problemi tecnici, ecco tutto quello che non va”.
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Qui leggiamo: “Ndour andamento lento”. Sottotitolo: “Titolare in 13 gare su 14, ma le sue prestazioni non decollano E Vanoli è stato chiaro con lui: ”Deve correre...". Infine un trafiletto: “Oggi riposo Da domani tutti in ritiro”.
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