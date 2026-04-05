La nomina del Commissario apre le porte ai lavori notturni al Franchi e premere l'acceleratore
La nomina dell’ingegner Massimo Sessa a Commissario straordinario per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei campionati di calcio del 2032 potrà consentire di premere sull’acceleratore dei lavori dello stadio Franchi.
Cosa comporta per Firenze
Nel caso di Firenze, scrive il Corriere Fiorentino, potrà consentire anche lo svolgimento dei lavori notturni, così come potrà agire anche nei casi di interventi di collaborazione tra pubblico e privato. Nella fattispecie l'intervento della Fiorentina nel progetto (si parla di un investimento di 85 milioni di euro per completare i lavori del secondo lotto e le rifiniture).
Documentazione e scelta delle sedi
Entro il prossimo 31 luglio, Firenze dovrà consegnare alla Figc tutta la documentazione necessaria per essere tra le cinque città italiane che ospiteranno i campionati del 2032. Il pronunciamento ufficiale arriverà a ottobre 2026 da parte del Comitato esecutivo della Uefa. E in questo senso il tempo stringe. Ogni progetto, oltre agli elaborati, dovrà essere accompagnato dalle fonti di finanziamento che servono per completarlo.