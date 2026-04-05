Durante questa settimana gli operai presenti al cantiere dello stadio Artemio Franchi hanno posizionato anche l'ultima trave che di fatto completa la struttura della nuova curva. In gergo si chiama catino, in pratica è lo 'scheletro' della Fiesole che sarà. Lo scrive stamani La Nazione.

Ora i gradoni poi la copertura

Adesso tutto è pronto per iniziare la posa dei gradoni. Poi toccherà alla copertura. Fasi altrettanto delicate che dovranno portare al 30 aprile 2027, data in cui i lavori del primo lotto dovranno essere conclusi. Se tutto andrà bene e il cronoprogramma verrà rispettato in toto, la Fiesole sarà aperta al pubblico a maggio 2027.

Entra in scena la Fiorentina?

Terminato il primo lotto dei lavori, sarà la volta del secondo. Ma per questo mancano almeno 60 milioni. La Fiorentina, scrive ancora il quotidiano cittadino, sarebbe disposta a coprire i fondi mancanti e avviare un project financing con il Comune, ma deve essere trovata l'intesa definitiva tra le parti. Il dialogo è costante e sia Palazzo Vecchio che la Fiorentina hanno interesse a chiudere l'accordo.

Nuovo commissario

Nel frattempo è atteso l'arrivo in città del nuovo commissario per gli stadi Massimo Sessa che dovrà fare anche il punto della situazione per quel che riguarda le nove sedi candidate a ospitare gli Europei del 2032.