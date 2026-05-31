Solomon "arriva per ultimo": raggiungerà la Nazionale solo il 2 giugno, poi l'amichevole il giorno dopo

Ultimo impegno della stagione anche per Manor Solomon: l'esterno in prestito alla Fiorentina affronterà l'Albania con la sua Nazionale, ma si aggregherà in ritardo al gruppo.

Arriva per ultimo

Lo riportano i media israeliani: sette giocatori erano assenti all'allenamento odierno, fra cui anche Solomon, che raggiungerà i suoi compagni direttamente in Albania (come lui anche Dassa, Mizrahi e Belorian). La gara è fissata per il 3 giugno, difficile quindi immaginarsi che l'esterno viola si aggreghi prima del giorno precedente alla partita e, di conseguenza, difficile aspettarsi un minutaggio particolarmente elevato.