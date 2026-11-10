UFFICIALE: il Sassuolo ha scelto il nuovo allenatore dopo l'esonero di Aquilani

In una Serie A mai come quest'anno all'insegna delle panchine traballanti, va in scena un nuovo cambio di allenatore. Stavolta tocca al Sassuolo, che ha deciso di voltare pagina dopo la sconfitta per 3-0 subita all'Olimpico contro la Roma sabato sera. Ko pesante, che è costato il posto al tecnico Alberto Aquilani.
Il sostituto
Come nuovo mister neroverde è stato scelto Roberto D'Aversa, che si conferma un allenatore molto quotato per prendere le squadre in corsa. Anche lo scorso anno non ha iniziato la stagione, subentrando poi a Marco Baroni alla guida del Torino che ha condotto ad una tranquilla salvezza.
Il comunicato del club
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".