Il sillogismo per cui per subire meno reti basta schierare i più grandi e grossi rasenta le analisi che potrebbe mettere insieme un bambino di quinta elementare. Se fosse così semplice del resto, si potrebbe proporre di utilizzare anche il secondo portiere accanto al primo, magari vestito da giocatore di movimento. Fuori da sarcasmo e metafore, è evidente purtroppo quanto il dibattito nel microcosmo Fiorentina si stia attorcigliando intorno ad un concetto che viaggia serenamente in contromano sull'autostrada del calcio mondiale.

Mancano le caratteristiche, non i centimetri

L'illusione che abbassa il livello tecnico del dibattito si appoggia a due elementi del reparto, Cher Ndour e Marco Brescianini: il classe 2000 ha una storia da incursore, con una certa confidenza anche con la porta, il 2004, definito più spesso per quello che non è, in termini di valori e skills, si è messo in mostra a Firenze solo quando ha trovato modo di sparare qualche cannonata da fuori, magari contro le morbide difese della Conference League. Eppure, pare che nei momenti di difficoltà si debba ricorrere a loro come a dei Super Eroi, in quanto dotati della famosa fisicità (sono in effetti entrambi sul metro e novanta): peccato che di interdire, di schermare, di dare volume, sostanza etc… non se ne parli. Il sillogismo di cui all'inizio vorrebbe dunque associare due giocatori grossi alle funzioni di due mediani, alla Vieira e alla Makelele (che tra l'altro era tutto fuorché 1.90) per intendersi.

Equivoci, illusioni e ossessioni

Alla Fiorentina manca sicuramente un elemento a livello numerico, che abbini anche una certa intelligenza tattica (si acquisisce con l'esperienza di solito). Doti che forse si pensava di trovare in Ndour, illusi appunto dal finale della scorsa stagione. E invece sia lui che Brescianini sono quanto di più lontano esista dal mediano, muscolari sì ma non incontristi. Un grosso, enorme, equivoco, a livello tattico, accompagnato da un altrettanto enorme abbaglio a livello di dibattito cittadino.