Mandragora-Gudmundsson: i principali candidati a finanziare la restaurazione. Due club si muovono per l'islandese

E' arrivato il primo colpo in entrata ed è evidente che la Fiorentina debba e stia operando anche in direzione opposta: la famosa e tanto agognata restaurazione dovrebbe partire da alcuni degli elementi cardine dell'ultimo gruppo squadra. Su tutti due nomi: Rolando Mandragora e Albert Gudmundsson.

Sono due calciatori in grado di suscitare interesse da parte di club che potrebbero portare soldi nelle casse della Fiorentina. Se per Mandragora vale sempre l'opzione turca, su pressing di Italiano, per Gud le porte della Premier potrebbero aprirsi, con Bournemouth e Aston Villa in lizza, scrive La Nazione.