Trattare con i club turchi non è mai facile, soprattutto perché le voci di mercato in Anatolia si rincorrono 7-8 volte più veloci che in Italia. E' successo anche con l'interesse della Fiorentina per Christ Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor.

Nodo turco

La società viola ha provato fin da subito a gettare acqua sulla possibile trattativa, ma senza molto successo. I gigliati sono sul giocatore da tempo e in casa Trabzon si è parlato a lungo del suo addio.

Le parole di Kafkas

L'ultimo a farlo è stato il vice presidente del club, che ha aperto totalmente all'accordo: “Faremo il possibile. In linea di massima c'è già un accordo con il club, ma stiamo aspettando che la situazione si definisca" (LEGGI QUI). La Fiorentina smentisce di nuovo. Non i contatti, ma il raggiungimento di un accordo.

Si continua a trattare

Si continua a trattare, con il giocatore che vuole Firenze, con la società viola che è pronta a mettere sul piatto 26 milioni di parte fissa + 4 di bonus + una percentuale sula futura rivendita tra il 10% e il 15%. Rimangono da capire le tempistiche. E su questo Paratici potrebbe ancora tirare fuori il coniglio dal cilindro. Serve aspettare ancora un po'. Lo scrive La Nazione.