​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Pellegrino un tris di lotta, un altro bel pezzo di Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Tre pagine per i viola sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18 e 19

Titolone sulla gara di ieri è: “Un altro bel pezzo di Fiorentina”. Sottotitolo: “Ancora Pellegrino in gol, poi Gnonto e PoteVanoli si prende gli ottavi di Coppa Italia”. 

Pagina 21 

Qui leggiamo: “Pellegrino un tris di lotta”. Sottotitolo: “Terzo gol consecutivo per la punta che sblocca una partita sporca e trascina la Fiorentina agli ottavi”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)