Corriere dello Sport-Stadio: Pellegrino un tris di lotta, un altro bel pezzo di Fiorentina
Tre pagine per i viola sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 18 e 19
Titolone sulla gara di ieri è: “Un altro bel pezzo di Fiorentina”. Sottotitolo: “Ancora Pellegrino in gol, poi Gnonto e Pote: Vanoli si prende gli ottavi di Coppa Italia”.
Pagina 21
Qui leggiamo: “Pellegrino un tris di lotta”. Sottotitolo: “Terzo gol consecutivo per la punta che sblocca una partita sporca e trascina la Fiorentina agli ottavi”.
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