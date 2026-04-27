La Gazzetta dello Sport: Il match point che è diventato passetto per la Fiorentina
Una pagina dedicata a Fiorentina-Sassuolo presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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L’articolo sulla gara ha questo titolone: “Viola avanti piano”. E ancora: “Il pari col Sassuolo avvicina Vanoli alla salvezza”. Sommario: “Partita con poche emozioni Grosso: “La Fiorentina mi cerca? E’ un orgoglio”.
Passetto
Pezzo che inizia così: “Poteva essere il match point salvezza, è diventato un altro passetto per restare in A”.
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