​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: Il match point che è diventato passetto per la Fiorentina

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Una pagina dedicata a Fiorentina-Sassuolo presente su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 35

L’articolo sulla gara ha questo titolone: “Viola avanti piano”. E ancora: “Il pari col Sassuolo avvicina Vanoli alla salvezza”. Sommario: “Partita con poche emozioni Grosso: “La Fiorentina mi cerca? E’ un orgoglio”.

Passetto

Pezzo che inizia così: “Poteva essere il match point salvezza, è diventato un altro passetto per restare in A”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti