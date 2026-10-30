L'attaccante più sprecone dello scorso campionato? Giocava nella Fiorentina: ecco i dati impietosi

Il sito di analisi calcistica XIPrism ha condotto una ricerca sugli attaccanti più ‘spreconi’ del nostro campionato, evidenziando una carenza offensiva della Fiorentina della scorsa stagione coi dati estratti.

I dati xG

L'attaccante che spreca più gol di tutti - rigori esclusi - è proprio Moise Kean, che in estate si è trasferito al Como dove però, per motivi legati alla solita tibia, non ha ancora fatto vedere il meglio di sé. I dati dell'anno scorso, però, riportano un quadro tutt'altro che roseo: Kean ha tirato 96 volte su azione, generando un valore xG (gol attesi) di 13.9 ma segnandone solo 6, quasi otto gol in meno del previsto, dato di gran lunga peggiore fra tutti gli attaccanti della Serie A 2025-26.

Anche quando è facile

Ma soprattutto, prendendo in esame le occasioni da 0.30 xG in su (tradotto, tiri che entrano una volta su tre), il dato diventa ancora più sconcertante: delle chance ‘facili’, per così chiamarle, ne ha realizzate solo tre su quindici. Confronto che si fa ancora più impietoso riguardando le statistiche della stagione 2024-25, la prima in viola: allora su 29 occasioni ‘facili’ ne segnò 12. Un periodo nero, intervallato solo da qualche bella ma inutile prestazione con la Nazionale, dal quale l'ex attaccante della Fiorentina deve ancora uscire.