Tre le pagine sulla Fiorentina che troviamo questa mattina sul Corriere Fiorentino.
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Sul match di stasera c'è: “I 30 giorni della verità”. Sottotitolo: “I punti conquistati prima della sosta sono un fuocherello con cui scaldarsi, ora però serve di più: contro avversari abbordabili, i viola devono vincere”.
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E ancora: “Ranieri per fermare Varela, l’antitodo di Vanoli ai gol del nove portoghese”. Sottotitolo: “L’ex capitano rientra dall’infortunio, può arginare il bomber”. Presente anche un commento: “Ma non chiamatelo scontro diretto”.
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Qui troviamo un'intervista: “Questa squadra è come il mio vino, col tempo saprà diventare eccellente”. Sottotitolo: “L’ex capitano Dainelli: ”Io a Firenze un capitolo chiuso? E come potrebbe esserlo, per me è stata vita".