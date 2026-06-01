Solomon, un futuro legato alle decisioni della Fiorentina...e un presente che dice ancora campo

Ancora non sappiamo quale sarà il futuro di Manor Solomon che ha terminato la sua esperienza in prestito alla Fiorentina per tornare ad essere un giocatore del Tottenham.

Futuro

Il club viola potrebbe provare a tenerlo, previo via libera da parte del nuovo allenatore e qualora riuscisse ad ottenere uno sconto sul costo del cartellino dell'esterno, rispetto ai dieci milioni di euro che erano stati concordati come riscatto giusto nel corso dell'ultimo mercato invernarle.

Presente

Ma il presente di Solomon invece è ben delineato e si chiama nazionale israeliana. Anche lui si è infatti unito oggi al gruppo che giocherà in amichevole contro l'Albania a Tirana, gara in programma tra due giorni alle 20.

E' probabile per lui l'impiego fin dal primo minuto anche perché era e resta uno dei giocatori più rappresentativi della propria selezione.