Passarono davanti agli occhi della Fiorentina, che non si mosse. Sartori: "Presi Ndoye e Calafiori e volevo anche Diouf"

Il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: in un passaggio, parla di come si sia concretizzata la trattativa per Calafiori e Ndoye, due giocatori passati anche dal radar della Fiorentina che però non affondò mai il colpo.

Davanti agli occhi

Stagione 2022-23, la Fiorentina trova il Basilea in semifinale di Conference: gli svizzeri vincono a Firenze 1-2, poi i viola rimontano ai supplementari del ritorno grazie al gol allo scadere di Barak. In quella squadra giocavano Dan Ndoye, Riccardo Calafiori e Andy Diouf, tre talenti che fecero vedere cose molto interessanti ma che la Fiorentina, pur avendo visionato da vicino, non parve interessata a comprare. Non si può dire lo stesso del Bologna, invece.

L'affondo felsineo

Ed è lo stesso Sartori a dirlo: “Ero andato in Svizzera per seguire da vicino Calafiori e, una volta lì, scoprii anche quanto era forte Ndoye”. I due arriveranno a Bologna proprio nell'estate del 2023: spesa complessiva di 40 milioni, ricavo complessivo di 86 milioni, per una plusvalenza totale di 46 milioni. Sartori, peraltro, aveva anche altri piani in mente: “Sapete, volevo prendere anche Andy Diouf, che oggi è in forze all'Inter. Ma costava troppo”. Proprio lui che, a fine stagione, vinse il premio di miglior giovane di quell'edizione della Conference.