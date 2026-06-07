Sartori: "Speravo che Italiano rimanesse, dopo due anni fatti bene. Credo lo volesse anche il Benfica"

Una separazione che il Ds Sartori si aspettava ma che ha provato a evitare ma Vincenzo Italiano era deciso a lasciare Bologna. Il Ds rossoblù l'ha raccontato così a La Gazzetta dello Sport:

"Speravo restasse personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene. Il perché dell’addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tecnico va avanti su quella strada.

Quando abbiamo capito che sarebbe andato via? Ognuno ha le proprie sensazioni... Così come le avevo di Motta diciamo che le ho avute per lui. Sapevamo che sarebbe potuto entrare in un effetto domino, ecco... Mi pare lo volesse pure il Benfica".