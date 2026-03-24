Anche Open Var promuove Colombo: "In ottima posizione, valuta bene l'episodio. Tocco di mano di Pongracic non punibile"
Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Durante Open Var su DAZN, l'ex arbitro Mauro Tonolini ha promosso la direzione di Colombo e la scelta della squadra arbitrale di Fiorentina-Inter di non concedere un calcio di rigore ai nerazzurri in occasione del tocco di mano di Marin Pongracic.
‘Lettura corretta’
“Una lettura già corretta dal campo di Colombo , che è ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio", dice Tonolini.
‘Movimento assolutamente congruo’
"Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e il contatto tra il pallone e la sua mano avviene in una posizione assolutamente naturale e congruo del difensore della Fiorentina rispetto al movimento”.
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