Vi ricordate Lazio-Fiorentina? L'ultima del girone d'andata viola è stata una partita da montagne russe, con due gol su rigore nel finale di gara. Alla fine terminò con un 2-2 molto discusso e amareggiante per entrambe le squadre. Quella è stata anche l'ultima gara di Matteo Guendouzi in maglia biancoceleste.

“Sapevo che quella contro la Fiorentina sarebbe stata l'ultima”

Il francese è tornato a parlarne a 10Numara: “Quella è stata una settimana molto turbolenta. Sapevo che contro la Fiorentina avrei giocato la mia ultima partita con la Lazio, quel mercoledì. Avevo già l'accordo con il Fenerbahce, mi passavano per la testa mille pensieri”.

“Sensazioni contrastanti. Non potevo farmi male”

“Sapevo benissimo di non potermi infortunare, dovevo stare molto attento perché stavo per firmare. Ho provato molte emozioni contrastanti. Sono stato il più professionale possibile, ho aiutato la Lazio fino alla fine. Lo avevo promesso e così è stato, anche quella sera contro la Fiorentina. Ho passato una notte insonne”.